肺炎拖累半年轉蝕1.66億元 新灃：社會運動續影響港零售
文章日期：2020年8月31日 12:41
主要經營內地休閒運動品牌的及管理中國名牌散貨場「奧特萊斯」的新灃集團（1223）公布，截至今年6月底止中期盈轉虧，蝕1.66億元，每股虧損5.59仙，不派息。新灃去年同期賺3907萬元。上半年新灃收入1.22億元，按年跌37%。
新灃解釋，期內收入下跌，主要由於新冠肺炎大流行及若干國家實施居家措施，導致各類重大體育賽事暫停所致。該公司又指，在本港疫情爆發期間，集團旗下展圖生物科技的保健產品，藉著行業動盪之契機，開拓更多本地的零售商及管道資源，並且發展自家品牌－「月兔牌」，及推出一系列家居健康產品，包括高規格體溫計、口罩、消毒搓手液與酒精紙巾等。然而，零星的社會運動仍持續進行，或將對本港的零售市場造成不同程度的影響。
新灃管理及營運位於中國廈門及瀋陽的奧特萊斯期內收入為3800萬元，按年升60%，分部虧損反而擴大至3070萬元。
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