主要經營內地休閒運動品牌的及管理中國名牌散貨場「奧特萊斯」的新灃集團（1223）公布，截至今年6月底止中期盈轉虧，蝕1.66億元，每股虧損5.59仙，不派息。新灃去年同期賺3907萬元。上半年新灃收入1.22億元，按年跌37%。

新灃解釋，期內收入下跌，主要由於新冠肺炎大流行及若干國家實施居家措施，導致各類重大體育賽事暫停所致。該公司又指，在本港疫情爆發期間，集團旗下展圖生物科技的保健產品，藉著行業動盪之契機，開拓更多本地的零售商及管道資源，並且發展自家品牌－「月兔牌」，及推出一系列家居健康產品，包括高規格體溫計、口罩、消毒搓手液與酒精紙巾等。然而，零星的社會運動仍持續進行，或將對本港的零售市場造成不同程度的影響。

新灃管理及營運位於中國廈門及瀋陽的奧特萊斯期內收入為3800萬元，按年升60%，分部虧損反而擴大至3070萬元。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

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