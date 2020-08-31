港股半日高開高收，最多升過425點，高見25847點，重上250天線（25779點），之後升幅一度收窄，半日埋單升345點或1.36%，報25767點，成交金額801億元；國指升129點或1.27%，報10311點。

騰訊（0700）領升大市，半日升1.94%，收報551元，貢獻恒指58點；其次為港交所（0388），半日一度最多升4.52%，創逾1個月最大升幅，高見397.8元，創上市新高，收市升3.68%，收報394.6元，市值達5000億元。

藍籌新貴阿里巴巴（9988）及小米（1810）齊創上市新高，前者曾見287.6元，收報287.2元，升3.68%；後者以破頂價收市，收報24元，升6.67%。同於下周正式染藍的藥明生物（2269），半日收報205.6元，升1.68%。

受新冠肺炎疫情影響，內銀股上半年業績遜色，半日普遍偏軟。工行（1398）跌0.44%，收報4.48元；建行（0939）跌0.18%，收報5.64元；交行（3328）跌0.48%，收報4.16元；中行（3988）升1.17%，收報2.59元。

藍籌股中，以吉利（0075）表現最好，最多9.02%，報17.16元，為表現最好藍籌。創科實業（0669）表現最差，半日跌1.09%，收報99.6元。

多間公司今日放榜，恒大（3333）績前偏軟，報18.78元，跌0.21%；國美（0493）報1.15元，升0.88%；日清食品（1475）報報8.84元，升6.89%。

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