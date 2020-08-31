擁有合味道、出前一丁等品牌的日清食品（1475）中期多賺34.3% 至1.784億元，純利率10.3%，按年升1.4個百分點，每股基本盈利增加至0.1661元，不派中期息。早市日清升6.89%，報8.84元。

期內，儘管爆發疫情，集團指香港及中國的表現平穩，收入增加15.9%至17.354億元，主要歸因於恐慌性搶購，令香港大多數類別的即食麵及冷凍食品的需求增加，以及杯麵及香港製造的袋裝即食麵在中國的銷量增加， 這反映「宅經濟」帶動的額外需求。期內毛利率升1.7個百分點至33.9%。主要因水電煤等費用減少，主要原材料價格保持穩定，以及香港產品組合的變化。經調整EBITDA增長34.9%至3.107億元。

上半年來自香港業務收入增加13.1 %至7.086億元。而目前 ，來自香港業務的收入佔集團收入的40.8%，按年跌一個百分點。分部業績則大增66.8%至9790萬元，主要由於上半年收入激增及較少投放廣告及促銷活動。

中國業務則第三年保持雙位數增長，上半年收入增加17.8%至10.268億元，分部業績增長43.7%至1.428億元。主要歸因於收入自然增長的強勁表現，以及廣告及促銷費用的減少。上海的新合營分銷業務已如期於4月開始營運，並於第二季帶來收入增加。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

譚仔中環開店 第四季度開業

1個月HIBOR連升三日

滬深兩市半日高收 上證升0.8%

港交所漲4.5%破頂 市值突破5000億元

中石化有信心下半年派息水平更好

股神巴菲特收購日本5間大型貿易公司各逾5%股權

WeLab：不想只服務有錢人 港產獨資虛銀 三大理念吸客

滬深三大指數高開 人行公開市場7天期逆回購中標利率2.2%

中國調整限制出口技術目錄 擬推遲出售TikTok美國業務

港股高開310點 ATMX全線向上

內地8月製造業PMI回落 遜預期