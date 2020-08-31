「譚仔雲南米線」 及「譚仔三哥米線」 自從被日資東利多（TORIDOLL）收購兼將兩大品牌合二為一成為譚仔國際後，譚仔國際除了在港繼續擴張，更千呼萬喚終於決定係中環開店，新店選址中環華商會所大廈，在第四季度開業，相信中環上班族的聲音已經全被收到！同時，三哥則領軍遠征海外，率先打入新加坡市場，在今年第四季在新加坡開設 3 間海外店，首間店舖座落於大型購物中心勿洛廣場 (Bedok Mall)計劃於今年十月底正式開業，第二及第三分店則隨後在十一月在唐人街及怡豐城 (Vivo City) 開業。

集團指，譚仔在今年第四季度在中環開設的新分店位於中環華商會所大廈，總面積 8,514 平方呎，用餐區分兩層，提供共超過 200 座位，希望能盡量滿足打工一族的需求。

而譚仔國際行政總裁劉達民表示，東利多於 2018 年收購兩個品牌後，積極優化兩個品牌，在市場定位、內部營運流程、創新產品、食物 安全和食材質素上不斷改進及標準化。現在正是把品牌拓展至海外市場一個合適時機。三哥於新加坡開設海外店，率先把香港地道特色美食帶到海外之餘等。據公司指，由於考慮到新加坡當地口味，新店亦會增設特式配餸及小食以供選擇。

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