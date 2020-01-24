港元拆息個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升三日，按日升0.53點子，報0.37262厘，見逾一個月高位。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌6.7點子至0.28298厘；1星期HIBOR跌18.92點子至0.27851厘；2星期HIBOR跌1.58點子至0.34839厘。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.73點子至0.48845厘；6個月期HIBOR跌0.21點子至0.65655厘；12個月期HIBOR升0.02點子至0.87286厘。

港元現報7.7503元，升值1點子。

另外，美元1個月期LIBOR報0.15675%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2159%，連續7日擴闊。

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