上半年盈轉虧蝕217.25億元（人民幣，下同）的中石化（0386），雖不派中期息，但派特別息0.07元。公司表示，上半年仍派特別息是為了維持分紅持續性，隨著油價緩慢回升及公司一連串降本增效措施，下半年料經營情況會逐步改善，相信能有較好派息水平。

對於早前宣布出售油氣管道資產予國家管網公司，總裁馬永生表示，油氣管道改革為公司帶來機遇。首先是可利用的管網資源將增加，不但公司原本擁有的，以後其他同行及民間資源均可利用，有助公司提升市場份額；其次是可降低公司資本開支，能更集中資源於主業發展。

此外，交易也有利提升公司價值及改善財務狀況，交易獲得現金500億元，有助下降負債率，另中石化將持有14%管網公司股權，可享分紅。

中石化亦宣布全年資本開支將較年初所定目標1434億元下調10%，公司表示會從調整低效等項目中著手調整。

記者：陳子凌

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