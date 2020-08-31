83歲客5分鐘完成開戶 「仲叻過我」
文章日期：2020年8月31日 10:35
【明報專訊】虛擬銀行是年輕人專用？WeLab Bank行政總裁謝學海以數據反駁這個說法，他指該行逾一萬名客戶中，「18至40歲」佔七成，「40至50歲」年齡層意外地佔兩成，「50歲以上」亦有一成，即有約千人。不過，最令他驚訝的是，當中最年長的客戶為83歲，該長者亦非員工或員工家屬，「佢開戶速度只係用咗5分鐘，仲叻過我」，坦言很想認識他。
非年輕客戶佔三成：年齡非限制
目前WeLab Bank在產品設計上，仍然以年輕客戶為主。他指出，由於「18至40歲」的收入及財產相對不多，普遍仍然處於一個儲蓄階段，因此該行推出的虛擬扣帳卡（Debit Card）正正符合有關需求，不會「先使未來錢」。對於目前該行非年輕客戶群佔三成，他笑稱「對於金融科技的理解，年齡並非一種限制」，未來銀行服務方向或會更多元化。
WeLab Bank開業初期，已經與國際運動用品品牌Adidas、本地飲食資訊平台Openrice等合作，推出各種消費優惠。他指出，該行會透過分析客戶的購物習慣與喜好，研究與哪些商戶合作，以Openrice的合作為例，由於該行發現2萬宗扣帳卡消費中，餐飲消費甚受歡迎，有見近期疫情反覆，外賣需求增加，該行便隨即推出折扣優惠。除了科技應用，他指銀行亦會不時舉行焦點小組活動，透過直面溝通加深對客戶的了解，至今已有不少客戶參與，未來亦會繼續推進。
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