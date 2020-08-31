WeLab Bank行政總裁謝學海此前在渣打銀行任職，WeLab集團創辦人龍沛智便是其在渣打的舊同事，理念相同，因此當龍沛智找他加入集團時，二人一拍即合。

【明報專訊】虛擬銀行是年輕人專用？WeLab Bank行政總裁謝學海以數據反駁這個說法，他指該行逾一萬名客戶中，「18至40歲」佔七成，「40至50歲」年齡層意外地佔兩成，「50歲以上」亦有一成，即有約千人。不過，最令他驚訝的是，當中最年長的客戶為83歲，該長者亦非員工或員工家屬，「佢開戶速度只係用咗5分鐘，仲叻過我」，坦言很想認識他。

非年輕客戶佔三成：年齡非限制

目前WeLab Bank在產品設計上，仍然以年輕客戶為主。他指出，由於「18至40歲」的收入及財產相對不多，普遍仍然處於一個儲蓄階段，因此該行推出的虛擬扣帳卡（Debit Card）正正符合有關需求，不會「先使未來錢」。對於目前該行非年輕客戶群佔三成，他笑稱「對於金融科技的理解，年齡並非一種限制」，未來銀行服務方向或會更多元化。

WeLab Bank開業初期，已經與國際運動用品品牌Adidas、本地飲食資訊平台Openrice等合作，推出各種消費優惠。他指出，該行會透過分析客戶的購物習慣與喜好，研究與哪些商戶合作，以Openrice的合作為例，由於該行發現2萬宗扣帳卡消費中，餐飲消費甚受歡迎，有見近期疫情反覆，外賣需求增加，該行便隨即推出折扣優惠。除了科技應用，他指銀行亦會不時舉行焦點小組活動，透過直面溝通加深對客戶的了解，至今已有不少客戶參與，未來亦會繼續推進。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

WeLab：不想只服務有錢人 港產獨資虛銀 三大理念吸客

滬深三大指數高開 人行公開市場7天期逆回購中標利率2.2%

中國調整限制出口技術目錄 擬推遲出售TikTok美國業務

港股高開310點 ATMX全線向上

內地8月製造業PMI回落 遜預期

港股ADR亦升74點 恒大業績 留意內銀績後表現

歡喜傳媒：折讓2.6%配股予嗶哩嗶哩 並簽合作議

美股周五向上 標指、納指創新高 內地擬限TikTok出售美國業務