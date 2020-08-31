WeLab Bank行政總裁謝學海形容其「GoSave」定存產品的概念是一輛「存款小巴」，愈多人「上車」存息便愈高。（林靄怡攝）

今年1月初，謝學海正式接任成為本港虛擬銀行匯立（WeLab Bank）行政總裁，由獨擔大旗籌備試業至開業約8個月，其間推出數項新產品包括「GoSave」定存、虛擬扣帳卡（Debit Card）等，並提出「共享」、「港產」及「高科技」三大經營理念。曾於傳統金融機構打滾近30年的他稱，過往工作都是「幫有錢人變得更有錢」，但現時則是「幫想儲錢的人累積財富」，形容是其事業上的里程碑。

明報記者 溫藹紅、廖毅然

曾在英國保誠（2378）及渣打（2888）等傳統金融機構任職多項高級職位的謝學海，進入職場近30年，突然轉戰虛銀領導WeLab Bank，他表示主要是出於欣賞WeLab主攻年輕客戶群、幫助客戶儲錢的理念，因此在舊同事、WeLab創辦人龍沛智邀請下，展開虛銀「大班」生涯。

全新定存產品 愈多存戶利息愈高

謝學海加入WeLab Bank後推出的「GoSave」定存產品，有別於其他銀行產品，他形容概念是一輛「存款小巴」，愈多人「上車」存息便愈高。他表示，概念是源自該行的「共享」理念，「很多（傳統）銀行均要求客戶需以新資金敘做戶口，又或者是尊貴客戶才可享有優惠」，變相令很多客戶未能受惠於銀行服務，因此希望透過虛擬銀行服務實現普惠金融。WeLab Bank由試業到開業後約4個月，現時已有逾萬人申請開戶，整體存款至今已過億元，更已錄得1萬宗的定存交易量（見表），成績表現不俗。

「我們的定位很鮮明，是一間港產的虛擬銀行」，他語帶堅定地指出，該行母公司為本地網貸平台WeLab集團，是香港8家虛銀中唯一一家獨資經營，他坦言沒有包袱，毋須「綁死」某些公司，可以與更多不同的商戶合作，靈活性甚高。在他的帶領下，WeLab Bank亦與萬事達卡（MasterCard）合作，推出全港首張無號碼的虛擬Debit Card，讓客戶作提款及購物消費之用，當中亦少不了對「高科技」的運用。他指出，為切合消費者的喜好需求，該行會應用大數據分析客戶的生活消費模式，繼而提供相應服務與優惠，例如餐飲優惠等。

籌備沙盒試驗 料年底前推新貸款產品

提及銀行的上客目標，他稱相較人數，會更看重客戶的參與度與忠誠度。該行未來將提供更多元化的銀行服務，下一步會先推出私人貸款服務。被問及會否都主打「共享」概念，他笑言「我無承認，亦都無否認」，但透露該產品正準備進入沙盒試驗，預計於今年底前推出市場，期望能為客戶帶來驚喜。

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