美股上周五向上，港股今早向好，恒指今早高開310點或1.23%，報25732點，成交金額25億元；國指今早高開119點或1.18%，報10302點。恒生科技指數收報7746點，升2.19%。

ATMX全線向上，騰訊（0700）今早領升，漲2.59%，開報554.5元，貢獻恒指77點；阿里巴巴（9988）報282.8元，升2.09%；美團（3690）報272.8元，升2.87%；小米（1810）報23.35元，升3.78%。

藍籌中以吉利（0175）表現最強，今早升4.83%，報16.5元；中生製藥（1177）上半年少賺16%，今早表現最差，開市跌0.97%，報9.15元。

內銀上半年業績未如理想，今早個別發展。工行（1398）升0.22%，報4.51元；交行（3328）升0.24%，報4.19元；中行（3988）升0.78%，報2.58元；建行（0939）無升跌，報5.65元。

中石化（0386）半年業績轉蝕逾217億，今早開市跌0.57%，報3.47元，其餘油股向好，中石油（0857）升0.75%，報2.69元；中海油（0883）升1.6%，報8.89元。

多間公司今日放榜，恒大（3333）績前偏軟，報18.58元，跌1.28%；國美（0493）無升跌，報1.14元；日清食品（1475）報8.55元，升3.39%。

其餘個股方面，歡喜傳媒（1003）折讓2.6%配股予嗶哩嗶哩，開報1.69元，升11.18%。

中奧到家（1538）半年賺逾6200萬元，按年增兩成。開報1.41元，無升跌。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

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