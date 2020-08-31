內地商務部和科技部在8月28日調整發布的《中國禁止出口限制出口技術目錄》，彭博引述消息指，據此，字節跳動將需要取得中國政府批准才能出售TikTok的美國業務。

根據有關規定的調整，將「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」和「人工智能交互界面技術」等條目新加入限制出口部分。商務部表示，調整禁止或限制出口的技術目錄，目的在於促進科技進步和對外經濟技術合作，維護國家經濟安全。

彭博引述消息指，新限制涵蓋在TikTok中使用的技術，任何交易都需得到政府批准。不過，該消息又指，新規旨在推遲出售，而非完全禁止，可能會推遲到11月美國總統大選之後。

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