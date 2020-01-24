國統局公佈，8月份製造業採購經理指數(PMI)由上月的51.1回落至51.0，亦差過預期的51.2。非製造業商務活動指數為55.2%，比上月上升1.0個百分點。綜合PMI產出指數為54.5%，比上月上升0.4個百分點。

大型企業PMI為52.0%，與上月持平；中型企業PMI為51.6%，比上月上升0.4個百分點；小型企業PMI為47.7%，比上月下降0.9個百分點。

生產指數為53.5%，雖比上月回落0.5個百分點，但仍位於臨界點以上，反映製造業生產量與上月相比有所增長。

新訂單指數為52.0%，比上月上升0.3個百分點，連續4個月回升，表明製造業市場需求持續恢復。

非製造業商務活動指數方面，新訂單指數為52.3%，比上月上升0.8個百分點，表明非製造業市場需求持續回暖。銷售價格指數為50.1%，與上月持平，位於臨界點以上，表明非製造業銷售價格總體小幅上漲。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，疫情防控和經濟社會發展成效顯著，經濟景氣持續恢復向好。本月製造業數據特點包括，需求繼續恢復，供需循環逐步改善；穩外貿政策發力，出口總體向好；新動能發展加快，轉型升級持續推進市場逐步好轉，價格指數上升經營預期改善，企業信心增強。

另外，趙慶河亦提到，重慶、四川等地部分企業反映受暴雨洪澇災害影響，原材料採購週期拉長，市場訂單減少，企業生產有所回落。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

港股ADR亦升74點 恒大業績 留意內銀績後表現

歡喜傳媒：折讓2.6%配股予嗶哩嗶哩 並簽合作議

美股周五向上 標指、納指創新高 內地擬限TikTok出售美國業務