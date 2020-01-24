美股向上，港股ADR亦升74點或0.29%，報25497點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.83%，折合報545.01元；匯控（0005）升0.48%，折合報34.16元；建行（0939）無升跌，折合報5.65元。

美期現升0.45%至0.66%，日股現升1.42%，韓股現升1.13%，澳股現跌0.01%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括恒大（3333）、國美（0493）、日清食品（1475）。

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中奧到家（1538）半年賺逾6200萬元，按年增兩成。

中銀香港（2388）上半年少賺12%，中期息削近兩成。

工行（1398）半年少賺11.4%，淨息差收窄減值損失增。

中行（3988）半年少賺12%，信用減值損失倍增。

建行（0939）半年純利跌逾一成，貸款減值損失增49%。

中石化（0386）半年業績轉蝕逾217億，主因油價暴跌拖累。

新濠國際（0200）中期盈轉虧，蝕70億不派息。

中興（0763）半年多賺26%至18.6億，不派息。

交行（3328）中期少賺14.6%，不派息。

中生製藥（1177）上半年少賺16%，季息2仙。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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