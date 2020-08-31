歡喜傳媒：折讓2.6%配股予嗶哩嗶哩 並簽合作議
文章日期：2020年8月31日 08:28
歡喜傳媒（1003）公布，以每股1.48元，較上日收市折讓約2.63%，向嗶哩嗶哩配售3.46億股，新股佔經發行股本約9.9%。另外亦簽合作協議。
集資淨額約5.11億元，純4.1億將用於電影及電視劇版權投資業務，1億元用於一般營運資金。
根據合作協議，集團享有獨家新媒體傳播權及轉授權的影視內容（「授權內容」）將於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上獨家播放；嗶哩嗶哩亦將於其平台上設立歡喜首映頻道播放授權內容；嗶哩嗶哩獲授予集團主控之影視項目的優先投資權；與嗶哩嗶哩合作共同就集團的影視作品進行衍生開發。
公司預期，合作播放的第一部授權內容為獨家投資的新網劇《風犬少年的天空》。
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