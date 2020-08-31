歡喜傳媒（1003）公布，以每股1.48元，較上日收市折讓約2.63%，向嗶哩嗶哩配售3.46億股，新股佔經發行股本約9.9%。另外亦簽合作協議。

集資淨額約5.11億元，純4.1億將用於電影及電視劇版權投資業務，1億元用於一般營運資金。

根據合作協議，集團享有獨家新媒體傳播權及轉授權的影視內容（「授權內容」）將於歡喜首映平台與嗶哩嗶哩平台上獨家播放；嗶哩嗶哩亦將於其平台上設立歡喜首映頻道播放授權內容；嗶哩嗶哩獲授予集團主控之影視項目的優先投資權；與嗶哩嗶哩合作共同就集團的影視作品進行衍生開發。

公司預期，合作播放的第一部授權內容為獨家投資的新網劇《風犬少年的天空》。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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