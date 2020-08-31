美股周五向上，標指連續第六日創歷史高位，納指亦創歷史新高，道指創下6個月以來最高水平，收復今年失地。數據方面，7月個人收入按月升0.4%，好過預期的跌1%；消費者信心指數亦升至74.1，高過預期的72.5。

周末亦有多項重大新聞，包括，內地調整出口技術目錄，擬限制字節跳動出售TikTok美國業務；美國中交建、中化集團等11間公司納入新制裁名單。而日本方面，日媒報道，安倍的得力助手、內閣官房長官菅義偉決定參加自民黨領導人競選。

道瓊斯工業平均指數收市升161點，或升0.57%。標準普爾500指數收市升23點，或升0.67%。納斯達克綜合指數收市升70點，或升0.6%。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm