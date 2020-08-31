港股繼續兩極化發展，特別不同行業及主題的表現差異很大，與此同時，大型股持續跑贏中小型股，情况罕見，除了可能是轉角信號，亦有可能是追落後。石藥（1093）基本面穩、股價突破，可吼。

恒指上周初升至25621點一個月高位回落，跌至25186點找到支持回升，周五再創高位25749點，收報25422點，全周升308點或1.23%；國指跌0.19%。恒指維持在10天線、20天線及50天線之上；國指反彈曾重上三條均線，但未能企穩低收。

恒指續強國指偏軟 信號不一

至於大市，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率60比40，升逾3%佔上升股份逾兩成，跌逾3%佔約一成；近8日有6日都是跌多升少，大市呈轉淡趨勢，但每日跌逾3%佔約一成多，沽壓不大，偏軟為主。大市上周日均成交1436億元，略高於60天平均，交投改善。

恒指偏強、國指偏弱、大市偏軟、交投改善，信號不一。此外，恒生綜合大型股指數（大型股）上周升2.71%，中型股指升1.14%，小型股指跌0.43%。大型股率先升破7月高位，中型、小型股仍維持近半個月上落市，形成大型股強、中小型股遜格局。

值得留意，中型股連續3周跑輸大型股，這種情况並不常見。2018年來，中型股相對大型股（中型股相對）與大型股亦步亦趨，代表大型股處於升勢，中型股相對趨升─中型股跑贏大型股，反之亦然，而情形可以理解，市况向好，風險胃納高，中型股受追捧跑贏；市况向淡，大型股較具防守性，跌幅較小而跑贏中型股。

大型股仍有追落後空間

去年底至今年初，大型股大漲，中型股相對表現停滯不前，持續了約1個月市况就逆轉；目前大型股跑贏是否一逆轉信號要留意。

另一可能是6、7月中型股大幅跑贏後出現調節，大型股追落後。以目前大型股的水平及中型股相對表現，大型股仍有追落後空間。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，上周軟件服務升7.53%，全線上升，表現最強；食物飲品、博彩及消閒升5.80%、4.25%，各只有約六成股份上升。下跌行業沽壓較大，上周公路鐵路跌3.5%，其次中資電力、能源及相關、基建及建材跌近3%。

石藥業務逐步恢復 兼送紅股

大型股中，兩隻準藍籌小米（1810）、藥明生物（2269）上周急升24%、13%；內需股海底撈（6862）、申洲（2313）、蒙牛（2319）升一兩成。石藥上周升幅相對溫和，上半年業績理想，可以留意。

公司上半年收入按年增約13%，純利升約23%，業務逐步恢復，業績穩健；中期息派6仙，對上一次派中期息已經是2003年；兼送紅股，有助吸引更多不同類型的投資者。

股價方面，石藥上周突破三角形向上，惟短線上望去年11月高位18元關口不易衝破，有機會在高位先行整固，再伺機挑戰新高，不妨候低吸納，並設低收16元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]