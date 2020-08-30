中銀香港（2388）公布，今年上半年純利倒退跌11.9%至152.09億元，當中主要由於低息環境下，存貸款市場競爭激烈，拖低零售銀行淨息差0.19個百分點，期內淨利息收入約186.36億元，按年跌6.4%。中期息每股派0.447元，按年減少18%。

該行指，新冠肺炎的爆發衝擊全球經濟，本地實質生產總值按年下跌，商業活動受到打擊，失業率上升亦對零售客戶的資產質量構成影響宏觀前景不確定性持續增加，集團審慎更新預期信用損失模型參數，以及期內貸款增長，引致撥備增加。今年上半年，中銀貸款及其他賬項減值準備淨撥備為13.11億元，按年增加82.8%。惟疫情下更多客戶透過手機理財增加，上半年手機銀行活躍客戶數升23%，上半年手機銀行交易筆數按年升逾六成

截至今年6月底止，中銀客戶存款及貸款總額分別較上年末增長6.5%和7.7%。其中存款增長主要來自往來及儲蓄存款，鎖定性質較強的定期、短期及通知存款卻略見收縮，期內減少5.7%或513.58億元，至8508.93億元。

貸款規模方面，截至今年6月底止，中銀客戶貸款較去年12月底總額增加7.7%至1.5萬億元。其中在香港使用貸款上升684.12億元或7.4%，工商金融業貸款增長9.8%，主要源自製造業、物業投資、運輸及運輸設備和新股融資貸款，個人貸款則上升4.4%，住宅按揭貸款（不包括政府資助置屋計劃下按揭貸款）增長4.1%，其他個人貸款則增長7.7%，主要由用作投資用途的個人貸款及物業加按貸款增長帶動。