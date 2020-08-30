工商銀行（1398）公布中期業績，上半年純利按年跌11.4%至1487.9億元（人民幣，下同），不派中期息；撥備前利潤則按年增長2.1%至3148.07億元。營業收入按年增長1.3%至4484.56億元，當中淨利息收入按年增長2.4%至3065.49億元，主要是由於集團加大對實體經濟的投融資力度，總生息資產規模增加所致；非利息收入按年跌1.2%至1419.07億元。

由於該行持續讓利實體經濟，進一步降低企業融資成本，並加快貸款市場報價利率（LPR）貸款定價基準轉換，上半年淨息差按年收窄15個基點至1.98%。受新冠疫情衝擊影響，不良貸款率按年上升7個基點至1.50%。計提資產減值損失為1254.56億元，按年增加26.5%；資產減值準備為4853.82億元，按年增加7.94%。

集團稱，銀行資產質量總體穩定，展望下半年，全球經濟面臨國際貿易和投資大幅萎縮、國際金融市場動盪、國際交往受限、經濟全球化遭遇逆流、地緣政治風險上升等不利局面，該行下半年將做好常態化疫情防控、金融服務和經營發展工作。

集團又指，該行將繼續精準服務實體經濟、加強銀行的戰略執行以提升整體競爭實力以及構建國際化的綜合服務系統等，同時順應數碼經濟發展趨勢，其將全面推動構建數碼發展模式，包括打造新產品與平台。