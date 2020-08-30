建設銀行（0939）宣布，上半年純利按年下跌10.74%至1376.26億元（人民幣，下同）；利潤總額按年下跌11.72%至1687.73億元，主要是由於前瞻審慎原則，銀行加大減值準備計提力度所致；營業收入為3891.09億元，按年增長7.65%。每股盈利0.55元，按年下跌11.29%，不派中期息。

期內，受惠於生息資產增長帶動，淨利息收入為2664.93億元，按年則增長6.41%；淨利差按年收窄13個基點至1.99%；非利息收入為1226.16億元，按年增長10.43%。減值損失總額按年增長49.18%至1115.66億元，主要是考慮到新冠肺炎疫情影響，因此需要加大貸款及墊款損失準備計提力度，以提升風險抵禦能力。不良貸款率為1.49%，按年增加7個基點；撥備覆蓋率為223.47%，按年減少422個基點；核心一級資本充足率為13.15%，按年跌73個基點。

集團表示，全球疫情仍然嚴重，外部輸入風險繼續衝擊國內經濟，疫情反彈風險依然存在，國內企業生產經營安排受到影響，內外部需求下降，實體經濟尤其是中小企業面臨較大困難，銀行業務發展亦受到衝擊，資產質量承壓，系統穩定運行面臨挑戰。

集團指，該行已對經營管理和內部控制提出更高的要求，包括加強信用風險及流動性風險等風險預判，以保障業務平穩運行；加大信貸資源投放力度，並加強授信風險管控；以及推進金融科技和數碼服務等，從而應對疫情帶來的影響。