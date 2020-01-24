受上半年油價一度暴跌拖累，中石化（0386）上半年虧損217.25億元（人民幣，下同），2019年同期則獲利322.06億元。中期每股虧損為0.179元，集團指為保持公司利潤分配的連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠發展及全體股東的整體利益，派特別息每股0.07元，2019年中期派息為每股0.12元。上半年中石化的經營虧損為215.01億元，2019年同期則錄收益491.38億元。

集團上半年資本開支449.9億元，當中勘探及開發板塊資本支出佔204.7億元、煉油板塊資本支出佔95.36億元、營銷及分銷板塊資本支出86.46億元、化工板塊資本支出人民幣61.17億元。下半年，集團指會將根據市場變化，動態優化調整投資項目，預計全年資本支出比年初計劃降低約10%。

產銷方面，上半年中石化的成品油總經銷量1.07億噸，境內成品油總經銷量7,775萬噸，零售量5,250萬噸，其中，二季度零售量環比增長40.5%，同比增長2.7%。化工方面，上半年，化工產品經營總量為4,009萬噸。

上半年中石化實現油氣當量產量2.26億桶，其中境內原油產量1.24億桶，天然氣產量5,124億立方英尺﹔上半年加工原油1.11億噸，按年下降10.5%，生產成品油6,719萬噸，其中柴油產量3,047萬噸，汽油產量2,682萬噸，煤油產量990萬噸。

下半年中石化計劃生產原油138百萬桶，其中，境內1.24億桶，境外1400萬桶；生產天然氣5,805億立方英尺。在煉油方面，下半年計劃加工原油1.3億噸﹔在化工方面，下半年計劃生產乙烯610萬噸﹔在營銷及分銷方面，下半年計劃境內成品油經銷量9,200萬噸。