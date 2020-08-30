財政司司長陳茂波發表網誌提到，兩天後正式啟動的普及社區檢測計劃，特區政府問責團隊將會在今個星期接受檢測，並呼籲各企業和商會，為了保障員工及顧客的健康，盡量在工作安排上便利和鼓勵員工參與檢測。

他指，雖然有人質疑普及檢測的成本效益，即使計劃不能達到滴水不漏，卻是在中央大力支持和協助下力所能及而又最積極能做的事。走好這「關鍵一哩路」，中斷隱形傳播鏈，政府的工作可更聚焦防範疫情反彈，恢復經濟活力，這才能最大程度保障市民的生活和收入。他指，也唯有疫情受控及穩定下來，才有條件恢復與內地和澳門的往返，為經濟增添動力，以及透過旅遊氣泡安排，讓市民可到其他地方旅遊及公幹。

陳茂波指出，過去兩輪的防疫抗疫基金及財政預算案的紓困措施，已令政府2020/21的預算赤字增加至近2,900億元，財政儲備將由今年三月底時的11,000多億驟降至8,000多億港元，相當於約13個月政府開支，這個儲備水平和2003年「沙士」後差不多，從公共財政穩健及維護市場信心的角度看，開支增速顯然是不可持續的。

同時，他表示政府需要預留力量，應付日後疫情或有反覆甚至可能出現冬季反彈所帶來的財政需要。而當年受亞洲金融風暴等連年打撃後，香港受惠於中央多項政策支持和主要經貿伙伴經濟環境好，香港經濟迅速V型反彈；而現時疫情重創環球經濟、中美政經磨擦不斷升溫，外圍經濟展望風險重重，本港實在需要有足夠的資源和儲備來應付可能出現的挑戰，並維持金融穩定。

政府早前放寬限聚令，本周五起放寬晚市堂食至晚上9時，限兩人一枱。陳茂波指不少食肆生意隨即稍見起色，部份甚至需要排隊等候入座，商場及街道上晚市人流亦見增加，這對疫情以來面對巨大經營壓力的飲食業來說，實在是極其重要的進展。食肆恢復晚市堂食、部份處所可以恢復營業，是為社會及經濟活動鬆綁的第一步，待隱形傳播鏈被中斷，政府與市民合力做好防疫及環境衛生，才可最大程度回復昔日自由出行及照顧家庭的日常生活，並為經濟改善創造有利條件，讓更多處所或行業能全方位的恢復經營。