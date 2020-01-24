內地三家航空公司今晚先後公布6月底止中期業績，全部均受新冠肺炎疫情衝擊，出現虧損。中國國際航空（0753）、南方航空（1055）及東方航空（0670）分別虧損94.39億元（人民幣、下同）、81.79億元及85.42億元，全部不派中期息。三家航空公司共虧損261.6億元。

國航表示，航空營運稅前虧損128.98億元，期內累計執行疫情相關包機166班，並且在產業鏈供應鏈受到疫情重大衝擊的時候，推出客機貨班，改裝4架B777-300飛機和2架A330-200飛機。為幫助復工復產，迅速恢復航班近2000班次，國內定制航班、國際客運包機67班。其客運及貨運的運輸能力，分別按年大跌53.74%及27.09%；客運的運載率按年下跌13.54個百分點，只有67.45%；貨運的運載率則按年跌6個百分點，只有36.16%。期內錄得匯兌淨損失10.19億元，並確認國泰航空（0293）投資損失人民幣23.73億元，對國泰的股權投資餘額為93.71億元。

南航則稱，客運收入為287.93億元，同比減少56.12% ，主要是受疫情影響，旅客出游信心不足，客運運輸量減少及票價降低所致；貨運及郵運收入為76.67億元，同比增加73.89% ，主要為受疫情影響，貨運需求尤其是國際貨運需求旺盛所致。

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