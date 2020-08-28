雲遊控股（0484）公布，上半年由盈轉虧損2374.7萬元（人民幣、下同），單計持續經營業務，收入按年減少45.9%至2892.7萬元，毛利亦大跌73.5%至940.2萬元。集團指出，網絡遊戲業務收入及網絡小額貸款業務平均貸款結餘減少，令收入下跌。

集團指出，由於今年初爆發新冠肺炎，難以碓定線下娛樂消費復蘇，截至今年6月底，VR遊戲門店數目已減至9間。集團將會改善網絡遊戲業務的投資回報，與外部專業團隊進行外包合作，繼續維持現有網絡遊戲。

網絡小額貸款業務方面，期內有部分借款人因疫情爆發而無法恢復正常辦公時間，截至今年6月底，未償還良好貸款的平均餘額為1.59億元。

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