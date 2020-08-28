中興通訊（0763）公布上半年業績，收入按年增加5.8%至471.99億元（人民幣，下同），股東應佔純利按年升26.3%至18.57億元；不派息。

中興績前收報22.75元，全日跌0.22%。收入按業務劃分，運營商網絡收入錄349.7億元，按年升7.7%，主要由內地內5G系統設備、核心網等產品收入增長帶動；政企業務收入則升2.5%至48.17億元，主要因為國內外光傳送產品、國內服務器及國內軌道交通集成收入均有增加；消費者業務按年升5.8%至74.13億元。

中興指，集團已在全球獲得46個5G商用合同，覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要5G市場，未來會在5G技術及應用兩方面，在芯片、算法和網絡架構等核心技術方面加大投入；同時會與行業龍頭企業合作，開展5G應用創新，構建合作共贏的5G生態圈。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

安樂工程半年賺1.07億 改口不提拓美國市場

12龍頭內房傳被要求下月底前上交「減速」方案

ESR料管理資產提早達300億美元目標 今日股價創新高

希瑪眼科中期虧損2098萬 未來佈局二、三線城市

中港監管機構各批2隻ETF於對方市場上市

保監局要求先施保險置業不可訂立及更改保險合約 今起生效

「黃店」阿布泰旗下11間分店明日起售《蘋果日報》

中交建中期少賺37%

受疫情影響世華首季盈轉虧 蝕588萬美元

招行中期少賺1.6% 盈利498億不派息