中興半年多賺26%至18.6億 不派息
文章日期：2020年8月28日 20:56
中興通訊（0763）公布上半年業績，收入按年增加5.8%至471.99億元（人民幣，下同），股東應佔純利按年升26.3%至18.57億元；不派息。
中興績前收報22.75元，全日跌0.22%。收入按業務劃分，運營商網絡收入錄349.7億元，按年升7.7%，主要由內地內5G系統設備、核心網等產品收入增長帶動；政企業務收入則升2.5%至48.17億元，主要因為國內外光傳送產品、國內服務器及國內軌道交通集成收入均有增加；消費者業務按年升5.8%至74.13億元。
中興指，集團已在全球獲得46個5G商用合同，覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要5G市場，未來會在5G技術及應用兩方面，在芯片、算法和網絡架構等核心技術方面加大投入；同時會與行業龍頭企業合作，開展5G應用創新，構建合作共贏的5G生態圈。
擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar
相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？
講者：
曾淵滄教授
日期：2020年9月4日(星期五)
時間：下午8:00至9:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm
其他報道