港交所去年8月發諮詢，希望將系列豁免事宜編訂成規，納入《上市規則》。惟其中提及，將公司秘書資格豁免亦引入規定，引發市場人士不滿。港交所今日公布，鑒於業界對此的意見，此項豁免不予實施。諮詢顯示，有99%以個人名義回應諮詢的人士均反對此建議，亦有高達半數回應機構反對此建議。翻查資料可見，回應諮詢的個人，多為會計師、公司秘書以及上市公司僱員。港交所今日同時就公司秘書豁免事宜發指引信。其他修訂將於今年10月1日生效。

根據本港規定，公司秘書須由合資格人士擔任，例如香港特許秘書公會會員、律師或大律師，及專業會計師。但現時多家內地上市公司均已聘請非符合資格人士擔任公司秘書，不過流程上未能直接豁免，而需要個別申請，酌情考慮。

諮詢總結顯示，市場反對原因可主要歸納為三點，即直接豁免公司秘書資格對香港企業管治水平有負面影響，對現時已合資格成為公司秘書的專業人士的事業發展有負面影響，以及豁免本應是在特殊情況下才授出。

公司秘書服務公司Vistra Corporate Services則於回應中直言，強烈反對此項修訂，認為原本的豁免已經「稀釋」了本港企業管治水平，而責且授出豁免完全無特定條件，也無專業資格上的要求。該公司亦指出，現行制度下並未要求上市公司公司秘書為本港居民，建議增加此要求，否則若出現違規事項，將難以問責。

雖然遭到業界炮轟，因而修訂未能成事，但港交所仍於諮詢總結中表示，認為批出公司秘書豁免是無問題，未來也會繼續沿用此做法。港交所表示，僅在上市公司能夠證明有需要的情況下，才會批出豁免，此外2015年至2019年獲得豁免的上市公司中，無一間因公司秘書而產生重大不合規情況。

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