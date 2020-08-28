安樂工程半年賺1.07億 改口不提拓美國市場。圖為安樂工程大股東律政司長鄭若驊及其丈夫潘樂陶。(資料圖片)

安樂工程（1977）公布，上半年純利按年下跌0.83%至1.069億元，總收益24.411億元，按年增加17.4%。集團期內每股基本盈利0.08港元，派中期息3.82港仙。

集團表示，未來將積極推動海外市場的業務發展，並在項目競投上支持海外分銷商，包括南韓、澳洲及墨西哥等地的地鐵或鐵路標書，已與歐亞及東歐地區的分銷商簽訂新協議。除了發展分銷商網絡，亦將物色其它前景理想的海外收購機會。

另外，集團今年3月仍在去年全年業績提到，將會致力推動海外業務的增長，尤以市場規模較大及價格水平較高的地區為目標，如美國、太平洋東環及南環國家等，今次就未有提及以上國家。

集團又指，中美貿易爭議及疫情對全球經濟造成一定影響，包括港澳及中國，但認為未來仍充滿增長機會，料下半年及其後將有充足投標項目。

集團期內共呈交913份價值逾100萬元的標書或報價單，並取得155份價值逾100萬元的標書及報價單，總值約19.0億元，截至6月底手頭上未完成合約總價值約107.7億元，按年增長21.4%。

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