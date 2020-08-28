12龍頭內房傳被要求下月底前上交「減速」方案
文章日期：2020年8月28日 19:00
為控內地房地產企業融資槓桿， 月中傳出內地監管部門出台新規控制房地產企業有息債務的增長，更定下「三道紅線」包括剔除預收款後的資產負債率大於70%、凈負債率大於100%、現金短債比小於1倍。據內媒報道，今次有12家重點房企包括碧桂園（2007）、中國恒大（3333）、萬科（2202）、融創（1918）、中梁（2772）、保利地產、新城（1030）等已參加人行及住建部於北京召開的重點房地產企業座談會。
據指，監管機構要求這12家房企需於9月底上交「降檔（減速）」方案，包括一年內如何降檔、三年內如何全面完成符合「三道紅線」的調整。若未達標，監管層將要求金融機構對相應房企的全口徑債務進行限制。2021年1月1日起全行業將全面推行相關規則。
不過，新浪財經其後報道，12家重點房企是被要求在下月底前提交最新資產負債表，而非減負債方案。
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