從事物流地產平台的ESR（1821），集團主席Jeffrey Perlman表示，由於市場對電子商務、冷凍鏈及第三方物流的需求增加，因此他預期，集團的資產管理規模要達到300億美元的目標之時間表，會比此前提到的2021年底為早。不過，由於ESR仍然處於增長階段，有資本上的需求，並且陸續有新項目發展，現時會自行融資供發展所需，及利用資金用作物色機會。因此他們會在將來才考慮派息的問題。

Jeffrey Perlman說，集團將來會視乎情況及時機，探討給予股東回報。儘管近期市場因為新冠疫情肆虐，催谷了電商的需求，但是他指，隨著市場的行為已經更多地依賴電商，因此就算疫情過後，他不見得電商的需求會下跌。

至於在內地參與房託的機會，Jeffrey Perlman不諱言，內地已經為此討論了10年時間，相信快將落實。由於內地市場龐大，亦持續增長，因此ESR會密切留意內地市場發展，期望將來沾手內地房託市場的發展。他並沒有正面回應在韓國分拆房託上市的進度，只謂集團在當地的發展，在過去兩年半，著手建立具質素的組合，長遠肯定會在當地設有上市工具。他又提到，會致力在新加坡建立更大的組合，並且擬運用更低成本的資本，去物色市場整合的機會。在東南亞方面，他認為印尼亦為ESR提供發展機會，並著投資者留意未來的公告交代。

ESR自2019年11月1日，以每股16.8元招股價上市，今日股價創出歷史新高，全日收報23.85元，單日升9.4%，成交額達2.19億元。

記者：陳偉燊

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