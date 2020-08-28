著名眼科醫生林順潮所創的希瑪眼科（3309）收市後公布中期業績，上半年由盈轉虧，收入按年減少1.1%至2.62億元；主要受新冠肺炎疫情影響，公司權益持有人應佔期內虧損2098.1萬元，去年同期錄純利3375.7萬元。希碼眼科績前收報6.28元，升2.45%。

主席林順潮在業績會議上指，集團新收購的昆明眼科醫院作為中國二線城市的試點，上年6月已全面投入營運，經驗也非常好，故未來將繼續在二、三線城市發展，實現全國化佈局。

問及公司的併購活動，是由林順潮太太、希碼眼科執行董事李肖婷負責，林順潮指，公司致力尋找人才，目前安排是過渡時期，強調每個單位都有專業的管理團隊。

林順潮表示，集團將大力拓展香港及大灣區市場。希瑪眼科今天公布，旗下全資子公司香港國際眼科醫療，向位於中環的眼科醫生張明權提收購，代價最高將為2674.5萬元，分別以現金1528.1萬元，以及希瑪眼科股份支付，每股作價6.135元。

希瑪眼科今年6月曾進行折讓配股，林順潮稱，若未來有戰略合作夥伴提邀，能夠跟集團產生協同效應，才會再次考慮配股。

記者：蔡穎霖

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