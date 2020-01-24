根據證監會公告，於「中港交易所ETF互掛計劃」下，今日中港兩地各有2隻交易所買賣基金（ETF）獲對方監管機構批准上市。其中，證監會批准2隻現時於深交所上市的ETF來港上市，中證監批准2隻在港ETF於深交所上市。惟證監會未有透露具體涉及ETF名稱。

根據公告，獲證監會認可、將在港交所掛牌的ETF，將會通過人民幣合格境外機構投資者（RQFII）資格。獲批的2隻ETF須分別將總資產淨值九成以上投資於深交所相對應的ETF。相對地，獲中證監認可、將在深交所掛牌的ETF，則將通過合格境內機構投資者（QDII）資格，且將資產九成以上投資於港交所對應ETF。

證監會表示，ETF互掛的落實體現內地與香港資本市場進一步深化合作，讓香港及內地的投資者通過投資對方的市場獲得更多的投資機遇和產品選擇。證監會指出，涉及ETF將會根據現行的上市程序，於各自的交易所上市。

記者：馬迪帆

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