保監局要求先施保險置業不可訂立及更改保險合約 今起生效

先施（0244）公布，旗下非全資附屬公司先施保險置業接獲保險業監管局發信，因應保險業條例第27條所賦予的權力，要求先施保險置業不得訂立任何保險合約以及不得更改任何保險合約，今日生效，即現有保單不可進一步續約。

公司指出，先施保險置業的業務並不活躍，主要涉及部分物業損毀保險的年度續約，截至去年及今年2月底，全年收入分別為66545元及19666元，相信對公司營運無重大影響。

先施今年5月獲內房股偉祿集團（1196）以5億元提出收購，指有意繼續經營其主要業務及維持上市地位，但保留對先施業務及營運的任何變動權利。

記者：蕭嘉聰

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

「黃店」阿布泰旗下11間分店明日起售《蘋果日報》

受疫情影響世華首季盈轉虧 蝕588萬美元

招行中期少賺1.6% 盈利498億不派息

南方東英：科指ETF首日錄30億申購 曾提示價格風險

上實中期盈利跌6成賺8億 再派上實城開股份

保利置業首7個月合約銷售額已達全年目標44%