遭美國制裁的中交建（1800）公布，截至6月底止中期業績，純利55.17億元(人民幣．下同)，按年倒退37.17%，每股盈利0.28元，不派中期股息。

期內，收入升2.48%至2454.1億元。

截至6月底止，集團新簽合同額5330.94億元，按年增長7.3%。集團持有在執行未完成合同金額2.26萬億元。上半年來自於海外地區的新簽合同額1163.38億元，增長3.7%，佔集團新簽合同額的22%。

經統計，截至6月底止，公司共在139個國家和地區開展業務，其中，在建對外承包工程項目共計855個，總合同額約為1411億美元。

上半年，集團來自於PPP投資類項目確認的合同額為777.77億元，按年增長15.7%，佔集團新簽合同額的15%，集團預計可以承接的建安合同金額為874.84億元。

美國商務部周三公布，將24間中國企業，當中包括中交建旗下5間公司，列入「實體清單」(Entity List)制裁，主要是上述公司協助中國在南海興建軍事用途的人工島及設施。

中交建全日收報4.49港元，下跌0.22%。

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