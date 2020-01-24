世界華文媒體（0685）公布今年6月底止首季業績，期內受到新冠肺炎疫情影響，致旗下出版及印刷分部以及旅遊分部的營業額按年下跌42.3%及99.8%，並且由盈轉虧，虧損588.2萬美元，不派季度息。

該集團指，出版及印刷部門於馬來西亞及其他東南亞的經營方面，受到行動管制令影響，打擊廣告業，因此由盈轉虧，虧損363.6萬美元；香港方面，則因應經濟收縮的影響，虧損按年擴大67.33%至192.1萬美元。北美分部則受惠節省成本及加拿大政府的紓困措施，因此扭虧為盈，獲利12.4萬美元。

旅遊活動停頓，則影響到旅遊業務由盈轉虧，虧損37.4萬美元。該部門已進行積極的成本削減措施，和取得政府紓困補貼緩和收入下跌的影響。 隨著標準作業程式及社交距離已成為生活的一部分，世華將繼續利用其印刷和數碼平台，舉辦更多的網絡研討會和虛擬活動及混合活動，以增加收入。此外，由於疫情期間大多數學校轉為網上授課，網上學習資源需求日益增長，出版部門已加大力度提升服務，以擴大在這個增長中的市場所佔份額。

世華旗下的萬華媒體（0426）方面，期內股東應佔虧損566.1萬港元，按年增加49.76%，不派季度息。萬華指出，已取得第一期保就業資助360.5萬港元，單是6月份便取得120.2萬港元，同時亦確認一次性租賃修改收益171.2萬港元。不過集團因應新冠肺炎疫情影響，致經濟收縮，因此致營業額急降42%至1047.8萬港元，並且觸發虧損。隨著其於8月11日及12日出售毛記葵涌（1716）825萬股，預期確認收益約830萬港元。

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