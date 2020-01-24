招商銀行（3968）公布6月底止中期業績，期內股東應佔溢利按年下跌1.63%至只有497.88億元（人民幣．下同），不派中期息。該行的不良貸款餘額553.28億元，較上年尾增加30.53億元，分別有逾20%及17%來自長三角及珠三角；不良貸款率則為1.14%，比去年底減少0.02個百分點。

其於上半年的淨利息收入達908.73億元，按年增加3.97%；淨手續費及佣金收入則達422.69億元，按年增加8.46%；其他淨收入則有138.39億元，亦按年增加22.99%。期內受新冠肺炎疫情的影響，上半年該行加大撥備計提力度，信用減值損失則為404.43億元，按年增加22.32%。逾期貸款達656.93億元，按年增加3.68%。

招行全日收報38.4港元，升2.4%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

南方東英：科指ETF首日錄30億申購 曾提示價格風險

上實中期盈利跌6成賺8億 再派上實城開股份

保利置業首7個月合約銷售額已達全年目標44%

金管局：4至6月共流入576億港元

美聯上半年盈轉虧蝕2435萬元 不派息

神州租車中期轉虧蝕43.4億人幣

長汽半年純利11.46億元人幣 按年跌25%

永安上半年虧損收窄至3.37億元 中期股息11仙

特步：主品牌流水7至8月有改善

恒指科技指數ETF首日偏離 譚紹興：證監疏於莊家監管