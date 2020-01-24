招行中期少賺1.6% 盈利498億不派息
文章日期：2020年8月28日 18:00
招商銀行（3968）公布6月底止中期業績，期內股東應佔溢利按年下跌1.63%至只有497.88億元（人民幣．下同），不派中期息。該行的不良貸款餘額553.28億元，較上年尾增加30.53億元，分別有逾20%及17%來自長三角及珠三角；不良貸款率則為1.14%，比去年底減少0.02個百分點。
其於上半年的淨利息收入達908.73億元，按年增加3.97%；淨手續費及佣金收入則達422.69億元，按年增加8.46%；其他淨收入則有138.39億元，亦按年增加22.99%。期內受新冠肺炎疫情的影響，上半年該行加大撥備計提力度，信用減值損失則為404.43億元，按年增加22.32%。逾期貸款達656.93億元，按年增加3.68%。
招行全日收報38.4港元，升2.4%。
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