南方東英：科指ETF首日錄30億申購 曾提示價格風險
文章日期：2020年8月28日 17:50
南方東英指出，今日掛牌的南方東英恒生科技指數ETF（3033）錄得大額流入，全日申購逾3.83億美元（約29.9億港元）。首日ETF規模達到逾4億美元，較初始規模2400萬美元升16倍。公司表示，南方科指ETF單日成交30.45億港元，超越盈富基金（2800），創下香港ETF上市首日的最高成交。
惟南方科指ETF今日追蹤曾出現大幅偏離，尤其盤前一度遠超初始價格。對此，南方東英表示，南方科指ETF由於「交投活躍、供不應求」，造成交易價格較ETF單位資產淨值（NAV）有明顯溢價。公司解釋，掛牌首日二級市場需求巨大，供不應求，造成ETF價格出現較高溢價，盤前競價時段開始出現大量遠超資產淨值的買單，並有數單價格顯著高於單位資產淨值的成交。
南方東英續指出，今日曾通過傳媒、渠道伙伴及交易所發出聲明，反覆建議投資者應該關注ETF淨值再進行相關投資，切勿未了解產品信息前匆忙進場。公司表示，作為ETF發行商，南方東英今日曾在港交所披露易及南方東英網站上風險提示，提醒客戶關注交易價格風險，參考網站上披露的單位資產淨值及實時單位資產淨值。
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