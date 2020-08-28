保利置業（0119）今年首七個完成合約銷售額229億元，佔全年目標520億元的44%，集團管理層指，上半年銷售受疫情影響，項目延後了2個月銷售，亦主要以庫存為主。但下半年將推貨400億元，分布在南寧、蘇州、廣州等地，加上去年新增的貨量除了武漢外已全部開工，亦會要求今年上半年新增貨量在年底前全面開工，以增加下半年釋放更多可售貨量，有信心完成全年目標。

集團管理層指，集團自2019財年發力進行土儲投資，但多在去年下半財年進行，故需要在今年下半年至明年才反映，故相信真正反映到財報要待2022年，收入才會顯著提升。而龍崗項目屬於舊改項目，由發生投資至今四年時間，料要在2020年9、10月才會推出第一期產品，反映也是在2022年。

由於去年本港龍譽項目入帳78億元，佔去年收入54%，今年入帳僅1%，造成盈利的波動。集團指，仍繼續看好本港樓市，並續有屯門、啟德及油塘項目。

至於去年集團出售澳門項目後收到傳訊令狀，集團指目前已進入司法程序，但項目退出並不代表退出澳門市場，項目亦已收回投資成本。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

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