上實中期盈利跌6成賺8億 再派上實城開股份

上海實業（0363）公布6月底止中期業績，期內受到新冠肺炎疫情影響，股東應佔溢利按年下跌60.1%，只賺8.03億元。其建議每股派中期息0.22元，按年減少54.17%；同時進行歷來第二度實物分派，每持有5股上實股份，可獲派1股上實城開（0563），中期息及特別息均會於10月22日進行分派。該集團冀可讓股東分享來自上實城開的業務發展成果，及增加上實城開的股份流通性。

該集團指，旗下基建業務的盈利貢獻按年下跌59.8%，只有4.08億元，主要原因是，旗下3條收費公路及杭州灣大橋在疫情期間，即由2月17日至5月5日免收車輛通行費等因素影響。同時上實環境期內因為新建BOT項目工期延遲，稅後利潤亦按年減少6.3%至2.81億元。

地產業務則受疫情影響，於今年一、二月的營銷、建造等環節推遲，亦響應市政府出台措施向商戶減免租金，因此利潤按年下跌53.6%至2.56億元。上實城開的溢利亦按年下跌51.4%至1.51億元。消費品業務的盈利貢獻則達3.6億元，按年跌35.7%。

記者：陳偉燊

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