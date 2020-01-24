金管局公布外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會2020年7月14日會議紀錄，於4月21日至6月24日期間，強方兌換保證合共被觸發21次，累計流入576億港元。

報告指，資金流入是受到股票相關需求所支持，包括新股集資活動、滬港通及深港通下的南向資金流入，以及股息派發。隨着總結餘在報告期末增至1,316.1億港元，港元銀行同業拆息普遍回落。整體而言，港元外匯及銀行同業市場交易繼續暢順有序。

而對於風險及不穩定因素的監察方面，報告指，市場對以財政及貨幣政策刺激經濟的空間或仍存疑，而前所未有的刺激經濟措施對通脹、金融穩定及財政可持續性會產生多大的副作用仍有待觀察。此外，全球經濟前景亦因為新型冠狀病毒疫情再度爆發及地緣政局發展所帶來的風險而蒙上陰霾。

委員會亦注意到，全球主要中央銀行聯手推出的流動性及信貸寬鬆措施有助穩定全球資金市場。然而，在營業收入持續下跌的情況下，全球企業債券發行量急增，加深了對企業償債能力的憂慮。

委員會注意到，香港的經濟活動在第2季仍然疲弱，失業率很可能進一步上升。金管局已採取三管齊下的方法，增強銀行業支持實體經濟的能力。與此同時，隨着新樓盤推出的數目增加及市場氣氛改善，住宅成交量於5月及6月有所上升。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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