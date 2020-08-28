美聯上半年盈轉虧蝕2435萬元 不派息
文章日期：2020年8月28日 17:25
美聯集團（1200）公布，截至6月底止，股東上半年應佔虧損2435.4萬元，去年同期盈利9359.7萬元。每股虧損3.39仙，不派中期息。集團指，期內業績錄得淨虧損主要由於中港受到新型冠狀病毒疫情及其相應的防禦措施而造成不利市場的情況所致。
期內，集團錄得收益24.68億元，按年減少14.8%。
截至上半年，集團聘用7121名全職僱員，較去年底增加5.8%，其中6034名為營業代理、612名為辦公室後勤員工及475名為前線支援員工。
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