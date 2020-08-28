美聯集團（1200）公布，截至6月底止，股東上半年應佔虧損2435.4萬元，去年同期盈利9359.7萬元。每股虧損3.39仙，不派中期息。集團指，期內業績錄得淨虧損主要由於中港受到新型冠狀病毒疫情及其相應的防禦措施而造成不利市場的情況所致。

期內，集團錄得收益24.68億元，按年減少14.8%。

截至上半年，集團聘用7121名全職僱員，較去年底增加5.8%，其中6034名為營業代理、612名為辦公室後勤員工及475名為前線支援員工。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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