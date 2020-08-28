永安（0289）公布中期業績，股東應佔虧損3.37億元，去年同期賺5.75億元，每股虧損115.6仙，中期股息11仙，去年同期為38 港仙。

期內收入錄6.11億元，按年跌13.2%。集團百貨業務錄得收入 3.67億港元，按年減少20%，期內百貨業務錄得政府保就業計劃補貼530萬元。整體而言，百貨業務錄得經營虧損360萬元，去年同期溢利3120萬元，主要由於收入減少，因而毛利減少。

集團的物業投資收入為2.54億元，按年微增。集團位於香港的商業投資物業收入增加2.1%至1.86億元，主要由於期內永安中心及永安九龍中心於簽訂新租約及租約續期時能取得較高租金，並給予租户若干租金減免所沖銷。期內，集團位於香港的商業投資物業整體出租率維持約98%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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