汽車股長汽（2333）收市後公布中期業績。上半年受疫情影響，汽車銷量按年減少，以及繼續加大研發投入，致純利按年下跌24.46%至11.46億元（人民幣，下同）。不派中期息。長汽今日收報7.88元，跌0.38%。

期內錄得營業收入359.29億元，按年跌13.17%。上半年汽車總銷量39.98萬輛，按年下跌13.14%，其中，上半年內地汽車銷量37.34萬輛，按年減少14.03%；海外汽車銷量2.64萬輛，按年增長1.71%。

下半年長汽將推出5款新車型，及多款車型的升級版。

記者：陳子凌

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