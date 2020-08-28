長汽半年純利11.46億元人幣 按年跌25%
文章日期：2020年8月28日 17:08
汽車股長汽（2333）收市後公布中期業績。上半年受疫情影響，汽車銷量按年減少，以及繼續加大研發投入，致純利按年下跌24.46%至11.46億元（人民幣，下同）。不派中期息。長汽今日收報7.88元，跌0.38%。
期內錄得營業收入359.29億元，按年跌13.17%。上半年汽車總銷量39.98萬輛，按年下跌13.14%，其中，上半年內地汽車銷量37.34萬輛，按年減少14.03%；海外汽車銷量2.64萬輛，按年增長1.71%。
下半年長汽將推出5款新車型，及多款車型的升級版。
記者：陳子凌
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