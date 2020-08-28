特步國際（1368）上半年純利按年下跌47%至2.48億元（人民幣、下同），收入就升10%至36.79億元，，毛利率40.6%，派中期息6.5港仙。集團主席兼行政總裁丁水波指出，今年7至8月主品牌流水已有改善，相信下半年銷售會較穩定，全年跌幅不會擴大。

特步首席財務官楊鷺彬表示，由於疫情依然反復，暫時不會給出下半年的指引。他又指，上半年特步門店較去年底減少255間至6124間分店，主要是疫情期間關閉虧損店舖，相信下半年關店數量將有所減少，料至年底有6000至6100間店舖。

集團去年收購帕拉丁（Palladium）及蓋世威（K-swiss）品牌，又成立合資公司經營索康尼（Saucony）及邁樂（Merrell）品牌。丁水波表示，蓋世威受疫情影響，正在整合產品及定位，相信會在2021年底至2022年初推出。另外，索康尼產品仍是由美國進口，毛利率較低，集團已開始在中國開發及生產產品，相信未來的毛利率有所提升，有信心整體可在3年至3年半收支平衡。

另外，安踏（2020）日前公布同名品牌先在中國11個地區轉向面向消費者（DTC）模式，部分店舖將由集團直接經營。丁水波表示，集團短期內不會改為直營，重點是發展新品牌，線下會以直營為主，下一步才會考慮是否收回經營權。不過他強調，相信未來零售會更直接面向消費者，贊同安踏的行為。

記者：蕭嘉聰

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