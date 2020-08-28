中生製藥上半年少賺16% 季息2仙
文章日期：2020年8月28日 16:47
中生製藥（1177）公布中期業績，上半年股東應佔盈利1.21億元人民幣(下同)，按年跌16%；每股基本盈利約9.64分，按年跌16%；第二季度派息2仙，連同首季派息2仙，首兩季共派息4仙。
期內，集團股東應佔基本盈利約1.76億元，按年增長約5.2%，每股盈利約13.99分。上半年集團收入約1264.778萬元，按年微增1%。
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