中生製藥（1177）公布中期業績，上半年股東應佔盈利1.21億元人民幣(下同)，按年跌16%；每股基本盈利約9.64分，按年跌16%；第二季度派息2仙，連同首季派息2仙，首兩季共派息4仙。

期內，集團股東應佔基本盈利約1.76億元，按年增長約5.2%，每股盈利約13.99分。上半年集團收入約1264.778萬元，按年微增1%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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