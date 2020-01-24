恒指科技指數ETF首日偏離 譚紹興：證監疏於莊家監管
文章日期：2020年8月28日 16:57
南方東英恒生科技指數ETF（3033）今日上市，初始價格原設定於7.5元，但競價時段價格叫價出現大幅偏離，於20元出現大量成交。至收市則恢復正常，報7.615元，即日估計每基金單位資產淨值（NAV）為7.579元。
投資者學會主席譚紹興認為，ETF上市前散戶認購機會不多，至上市首日持貨基本集中在大戶手中，估計今日因散戶不問價入貨搶購，因此托高價錢。至於華盛本次自稱「獨家申購商」，譚紹興則表示，估計也是面向大戶提供認購，或提供以實股換ETF的服務。
譚紹興表示，本港ETF市場實際不時就會出現追蹤偏離指數表現的情況，但因成交量小而未有引起市場注意。他表示，莊家時而未能盡到維護交易價格的責任，而證監會、港交所在對莊家的規管亦不夠嚴格。
港交所發言人則表示，不評論個別產品。根據港交所網站，南方東英恒生科技指數ETF的莊家為DRW Singapore及Flow Traders。
記者：馬迪帆
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