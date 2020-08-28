交通銀行（3328）公布，截至6月底止中期業績，純利365.05億元(人民幣．下同)，按年倒退14.61%，每股盈利0.46元，不派中期股息。

期內，利息淨收入增長5.41%至738.49億元；手續費及佣金淨收入增長13%至242.77億元。淨利息收益率收窄0.05個百分點至1.53%。

截至6月底止，不良貸款率升0.21個百分點至1.68%；撥備覆蓋率跌23.04個百分點至148.73%；資本充足率收窄0.26個百分點至14.57%；一級資本充足率收窄0.67個百分點至12.18%；核心一級資本充足率收窄0.59個百分點至10.63%。

交行全日收報4.18港元，跌0.48%。

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