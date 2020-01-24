美國聯儲局改變策略變相維持長期低息，恒指借機再度挑戰250天線，約1時左右傳出日本首相安倍將辭職，但恒指仍有力再向上，未有受日股下跌影響，但逼近250天線高位後再遇阻力而回，收市升幅大為收窄，但科指股回吐，恒指收市終於跑贏科指。

恒指今早高開49點後，於下午2時06分觸及全日高位26749點，升468點或1.85%，其後升幅全面收窄，收市升140點或0.56%，報25422點，成交金額1652億元，較上日增加9.75%，是2020年8月07日1778.28億元成交後最多；國指跌19點或0.19%，報10182點。恒生科技指數收報7580點，升0.53%。

藍籌33隻升，13隻下跌，4隻無升跌。蒙牛（2319）升10.42%，收報39.2元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌3.14%，收報540.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低97點。友邦（1299）升4.06%，收報80.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻110點。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌，雖然與午市時19隻升，11隻下跌的記錄變動不大，不過，最重磅的數隻成股尾市升幅收窄，拖累科指升幅收窄。當中，升幅收窄的科指股包括騰訊（0700）收報540.5元，跌3.14%；美團（3690）創上市新高，見274.4元，收報265.2元，跌2.14%；小米（1810）創上市新高，見23.85元，收報22.5元，升5.39%；舜宇（2382）收報118.1元，跌0.76%；中芯（0981）收報25.75元，升0.19%。

而今日上市但開價遠高於上市初始價7.5元的南方科指ETF（3033），收市報7.615元，較初始價升1.5%。成交金額30.4億元，是第6大成交金額股份。

北水南下合計淨流入42.65億元，較上日增加0.23%，連續第7日流入，累計流入158.54億元。南水北上合計淨流入64.43億元人民幣，終止連續2日流出。

恒指過去5個交易日累升1.22%或308點，表現最佳的是申洲國際（2313），累升16.19%，其次為蒙牛乳業（2319）和石藥（1093），分別升14.12%及7.71%。而表現最差的是聯通（0762），累跌10.63%，其次為瑞聲（2018）及碧桂園（2007），分別跌9.27%及5.33%。

國指過去5個交易日累跌0.28%或29點，表現最佳的是申洲，累升16.19%，其次為蒙牛和比亞迪，分別升14.1%及9.9%。而表現最差的是中國太平（0966），累跌12.3%，其次為聯通和中國燃氣，分別跌10.6%及6.9%。

個股方面，建滔積層板（1888）半年純利跌32%，派中期及特別息共2元，收市大升19.9%，報9.75元。

綠城中國（3900）首7個月合約銷售額逾1100億人幣，已達全年目標44%。收市報10.12元，升10.8%。

破頂股方面，午後加入破頂的有周大福（1929）創52周高，見8.73元，收報8.7元，升3.57%。

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