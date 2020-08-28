雀巢公司宣布，同意與青島啤酒集團在中國大陸進行戰略合作，青島啤酒集團將購買雀巢中國大陸的水業務。

是次交易包括品牌「大山」、「雲南山泉」、雀巢位於昆明、上海和天津的三家水業務工廠。根據雙方的許可協議，青島啤酒將在中國生產和銷售「雀巢優活」品牌。另外，雀巢將把其在中國的上述水業務轉讓給青島啤酒，包括雀巢在上海雀巢飲用水、天津雀巢天然礦泉水和雲南大山飲品的全部股權將轉讓給青島啤酒。惟但雙方並無公布涉及的收購金額。

除了中國水業務外，雀巢透露，不排除出售北美（美國和加拿大）大部分水業務的可能性，但不涉及國際品牌，預計在2021年初完成。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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