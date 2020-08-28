在納斯達克上市的BioNTech和復星醫藥（2196）宣布，基於目前達成的供應合作意向，在臨床試驗成功並獲得相關監管部門批准後，將為香港及澳門供應1000萬劑由BioNTech研發的新冠病毒的mRNA候選疫苗BNT162。

BioNTech首席商務及商業總監Sean Marett表示，今天宣布的合作意向是BioNTech和合作夥伴復星首次向內地市場供應BioNTech研發的疫苗。復星醫藥副總裁李勝利表示，期待安全、有效的新冠疫苗產品能儘快推出，從而有效阻止新冠肺炎疫情在全球的蔓延。就是次向港澳供應1000萬劑新冠病毒疫苗，復星醫藥全資子公司復星實業（香港）與雅各臣（2633）於8月27日簽訂分銷合作意向。

復星醫藥是於3月13日，成為BioNTech在中國的戰略合作夥伴，基於BioNTech獨有的mRNA技術平台，在中、港、澳、台共同開發和推廣潛在的新冠病毒疫苗產品。該候選疫苗為預防性生物製品，擬主要用於18 歲及以上人群以預防新型冠狀病毒感染。復星醫藥和BioNTech更於8月5日宣布，BNT162項目的候選疫苗BNT162b1在獲得內地國家藥品監督管理局臨床試驗批准後，已經開始在中國的I期試驗。截止目前，144名受試者均已完成入組。

記者：陳偉燊

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