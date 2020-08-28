新地（0016）宣布，旗下兩間物業管理公司早前取得「保就業」工資補貼後，已經或將會把相應金額全數回撥相關物業，包括旗下管理之住宅、寫字樓以及商場物業。

根據政府的要求，工資補貼必須用於支付員工工資，新地表示，旗下啟勝管理服務早前取得「保就業」工資補貼後，已主動把相應金額，全數撥至相關物業的賬戶，物業可以靈活使用有關款項。新地另一間物管公司—康業服務取得補貼後，亦將採取同樣做法。

資料顯示，新地旗下啟勝於首輪「保就業」計劃中，領取1.37億元補貼。

另外，新地會維持相關商場管理費水平，為期一年，同時加強控制成本，減低各類物業管理支出的可行性。

上述兩間物業管理公司將會申請第二期「保就業」計劃，如獲批，新地稱會依照相同的做法及原則處理有關補貼。

政府早前表示，就大型物管公司申領「保就業」計劃，會增加申請要求，申請僱主要將補貼回饋不少於80%給業主、立法法團或管理大廈機構，回饋方法包括管理費減免、在業主或法團同意下將相關金額存入管理戶口用來支付未來的費用等，最終方法由物業管理公司與法團商討。

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