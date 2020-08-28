招商局港口（0144）上半年集裝箱吞吐量按年升0.6%，其中海外地區港口集裝箱吞吐量升16.6%，優於整體水平，主要與期內從達飛完成收購10個碼頭中8個碼頭股權帶來的貢獻有關，至於餘下2個分別位於印度及越南的碼頭，集團力爭在年底前完成接收，目前正等待當地政府審批，但因疫情影響，令當地政府的審批時間有所延後。

近期中印兩國因邊境事端而關係惡化，或影響印度港口的審批。副總經理陸永新認為，商業不應受外交所影響，亦相信摩擦只是短期性，但也不諱言最終決定權始終在當地政府。

另外，主席鄧仁杰表示，隨著第二季開始陸續復工復產，下半年航運旺季到來，只要疫情不反覆，相信需求會恢復，全年集裝箱吞吐量今年能保持平穩已是最好結果。董事總經理白景濤亦補充，去年在主營碼頭和部份合作碼頭中引入了電子平台ePort，正好在疫情下可以維持港口和客戶的溝通，有助公司於疫情時維持平穩發展。

記者：陳子凌

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