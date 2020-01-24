綠城中國（3900）今年首七個月合約銷售1,101億元人民幣（下同），已完成全年目標2500億元的44%，集團主席張亞東表示，有信心超額完成目標，因集團在下半年尚有可售貨源2722億元，按照70%銷售率，即有1900億元銷售額，計及上半年已完成的912億元，即全年銷售可達2800億元，有能力完成2500億元目標。

他又提到，下半年發售96個項目中，44個為首次開盤的新貨。上半年集團新增項目43個，涉及土地金648億元，權益佔439億元，新增貨值1756億元，當中25%已可轉在年內實現銷售轉化，會支持今年銷售規模增長。而在1756億元的貨值中，綠城權益佔1012億元，一二線佔比75%。其中併購項目12個，預計貨值738億元，佔42%。

截至六月底，綠城的土儲總建面為4801萬平方米，權益2798萬平方米﹔可售土儲面積為3297萬平方米，權益1908萬平方米，總可售貨值約7427億元。已售未結轉的1846億元，權益佔1011億元。

期內，集團錄計提減值虧損3.15億元，主要是政府對山東萊蕪雪野湖風景區規劃範圍內的建築進行拆除，對應收山東高速綠城萊蕪雪野湖開發有限公司款項計提減值3.68億元。

記者：方楚茵